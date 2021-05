Altach-Trainer Canadi angesprochen auf den möglichen Klassenerhalt im kommenden Spiel: „Wenn es geht, dann versuchen wir es in St. Pölten zu klären“

Manuel Thurnwald über den Verbleib von Altach in der Liga: „Es sind keine Zweifel mehr da“

Austria Wien Co-Trainer Jochen Fallmann: „Alles in allem war es über 90 Minuten zu wenig, um hier etwas Zählbares mitzunehmen“

Anton Pfeffer: „Die Austria muss sich zusammenreißen, um dieses Minimalziel – den achten Platz – zu erreichen“

Andreas Herzog zum Spiel: „Ein früherer Anschlusstreffer hätte der Austria gut getan“

Cashpoint SCR Altach gewinnt gegen FK Austria Wien mit 2:1. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

Cashpoint SCR Altach – FK Austria Wien 2:1 (2:0)

Schiedsrichter: Stefan Ebner

Damir Canadi (Trainer Cashpoint SCR Altach):

…nach dem Spiel: „Wir haben heute ganz wichtige drei Punkte für uns geholt. Eine tolle Leistung. (…) Ziel ist einfach, in der Liga zu bleiben. Deshalb sind wir extrem froh. Großes Kompliment an meine Mannschaft.“

…angesprochen auf das kommende Spiel in St. Pölten: „Wenn es geht, dann versuchen wir es in St. Pölten zu klären. Wenn nicht, dann werden wir es im nächsten Spiel Zuhause versuchen.“

Manuel Thurnwald (Cashpoint SCR Altach):

…auf die Frage, ob noch Zweifel über einen Verbleib in der Liga da sind: „Nein, es sind keine Zweifel mehr da.“

Jochen Fallmann (Co-Trainer FK Austria Wien):

…nach dem Spiel: „Wir haben in der ersten Hälfte nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Da war Altach griffiger und besser. In der Halbzeit haben wir ein bisschen was korrigiert. Alles in allem war es aber über 90 Minuten zu wenig, um hier etwas Zählbares mitzunehmen.”

…angesprochen auf das kommende Spiel gegen Hartberg: „Es gilt, vor allem gegenüber der ersten Halbzeit, am Dienstag ein anderes Gesicht zu zeigen und die drei Punkte in Favoriten zu lassen.“

…auf die Frage, ob am Dienstag Peter Stöger wieder dabei ist: „Wir hoffen es natürlich alle. Wir werden sehen, wie weit er sich raustesten kann.“

Anton Pfeffer (Sky Experte):

…nach dem Spiel über die Tabellensituation: „Die Altacher haben alles in eigener Hand. Sie spielen noch gegen St. Pölten. Sie können es sich richten und entspannter in die letzten drei Partien schauen.“

…über die Wiener Austria: „Die Austria muss sich zusammenreißen, um dieses Minimalziel – den achten Platz – zu erreichen.“

Andreas Herzog (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Ein früherer Anschlusstreffer hätte der Austria gut getan. Dann war es zu spät. Aber im Endeffekt ein verdienter Sieg der Altacher.“