Altach und WSG schrammen an ÖFB-Cup-Blamagen vorbei

Der SCR Altach und die WSG Tirol haben sich in der ersten Runde des ÖFB-Cups beinahe blamiert.

Der Bundesligist lag gegen FCM Traiskirchen lange mit 1:0 zurück. In der Schlussviertelstunde drehten die Altacher die Partie noch zu ihrem Gunsten und gewann mit 2:1.

Auch die WSG Tirol ist mit viel Mühe in die zweite Runde eingezogen. Die Wattener siegten beim SV Bad Schallerbach aus der viertklassigen Oberösterreich-Liga mit 3:2 nach Verlängerung. Der Siegtreffer gelang Aleksander Buksa in der 114. Minute.

Zuvor hatten die Wiener Austria und der LASK bereits den Einzug in die nächste Runde fixiert. Cup-Titelverteidiger Sturm Graz gastiert am Samstag beim SAK Klagenfurt, Serienmeister Salzburg tritt am Sonntag bei Ardagger/Viehdorf an. Die zweite Runde wird am 26./27./28. September ausgetragen.

Alle Ergebnisse vom Freitag:

SV Spittal/Drau – FK Austria Wien 0:7

SC Röthis – LASK 0:6

FCM Traiskirchen – SCR Altach 1:2

SV Bad Schallerbach – WSG Tirol 2:3 n.V.

SC Imst 1933 – SC Schwarz-Weiß Bregenz 2:0

TWL Elektra – SKN St. Pölten 0:3

SC/ESV Parndorf – ASV Draßburg 0:5

Deutschlandsberger SC – KSV 1919 6:7 n.E.

ASK Voitsberg – First Vienna FC 1:2

FC Marchfeld Donauauen – SC Weiz 5:3 n.E.

(Red.)

Bild: GEPA