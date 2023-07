Austria und LASK marschieren in zweite ÖFB-Cup-Runde

Austria Wien und der LASK sind souverän in die zweite Runde des ÖFB-Cups eingezogen.

Die „Veilchen“ gewannen beim SV Spittal/Drau mit 7:0 (4:0). Haris Tabakovic (12.), Manfred Fischer (35. bzw. 58.), James Holland (38.), Aleksandar Jukic (48.), Muharem Huskovic (80.) und Dominik Fitz (88.) erzielten die Treffer für den Bundesligisten. Torjäger Tabakovic musste nach einem Zusammenprall in der Anfangsphase kurz vor der Pause angeschlagen ausgetauscht werden.

Der LASK brauchte beim SC Röthis etwas, um in die Gänge zu kommen. Letztlich gewannen die Oberösterreicher mit 6:0 (1:0). Nach einem frühen Platzverweis gegen die Vorarlberger sorgten Marin Ljubicic (24.), Neuzugang Mousse Kone (50. bzw. 57.), Ibrahim Mustapha (69.), Philipp Ziereis (84.) und Thomas Goiginger (86.) für die Tore.

Aktuell laufen acht weitere ÖFB-Cup-Partien. Alle Spielstände gibt’s in unserem neuen Livescore-Center.

Cup-Titelverteidiger Sturm Graz gastiert am Samstag beim SAK Klagenfurt, Serienmeister Salzburg tritt am Sonntag bei Ardagger/Viehdorf an. Die zweite Runde wird am 26./27./28. September ausgetragen.

Alle bisherigen Ergebnisse vom Freitag:

