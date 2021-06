Altach verpflichtet Admira-Talent – Leihe zum FC Dornbirn

via

via Sky Sport Austria

Der CASHPOINT SCR Altach gibt die Verpflichtung des 18-jährigen Offensivtalents Ronny Rikal bekannt. Rikal war zuletzt für die zweite Mannschaft der Admira im Einsatz und wird kommende Saison beim FC Dornbirn Spielpraxis sammeln. Auch Thomas Baldauf wechselt leihweise auf die Birkenwiese.

Rikal unterschreibt in Altach einen Vertrag über drei Jahre, wird aber zunächst für die Saison 2021/22 in die 2. Liga zum FC Dornbirn verliehen. Das Admira-Eigengewächs fühlt sich auf den offensiven Außenpositionen am wohlsten und wechselt vom FC Flyeralarm Admira ins Ländle.

Mit Thomas Baldauf wechselt ein weiteres SCRA-Talent für eine Saison leihweise auf die Birkenwiese. Der Rankler Akademie-Absolvent hat vergangene Woche einen Zweijahresvertrag (+ Option auf eine weitere Saison) in Altach unterschrieben und wird nun in Dornbirn seine ersten Schritte im Profifußball machen.

Quelle/Foto: SCR Altach