Altach verpflichtet Amstetten-Youngster

Der SCR Altach hat die Verpflichtung von Yannis Eisschill bekanntgegeben. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom SKU Amstetten zu den Vorarlbergern.

Eisschill stand bei Amstetten noch bis Juni 2027 unter Vertrag, wagt nun aber den nächsten Schritt in seiner Karriere. Der Mittelfeldspieler kam in der abgelaufenen Saison in der Admiral 2. Liga regelmäßig zum Einsatz und absolvierte 28 Partien. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor.

Philipp Netzer, Sportdirektor: „Yanis hat in Amstetten eine sehr starke Saison gespielt und sich in der zweiten Liga als einer der besten jungen Mittelfeldspieler gezeigt. Er passt sowohl vom Profil als auch vom Charakter genau zu dem, was wir suchen – ein Spieler mit Qualität, Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann.“

Yanis Eisschill: „Der Wechsel zum SCR Altach ist für mich ein wichtiger Schritt. Die Bundesliga ist eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich spüre das Vertrauen des Vereins und werde alles dafür tun, diese Chance zu nutzen – sowohl für den Klub als auch für meine persönliche Entwicklung.“