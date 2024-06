Altach verpflichtet Demaku fix

Der SCR Altach gibt die feste Verpflichtung von Vesel Demaku bekannt. Der zentrale Mittelfeldspieler, der bereits im zurückliegenden Frühjahr leihweise für den SCRA im Einsatz war, kommt vom SK Sturm Graz und unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2027.

Demaku stellte in der Frühjahrssaison seine Qualitäten unter Beweis und stand in allen 16 Pflichtspielen des SCRA auf dem Platz. Er entwickelte sich nach seinem Winterwechsel schnell zu einem unverzichtbaren Bestandteil im Team von Joachim Standfest.

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Wiener in den Nachwuchsabteilungen des SK Rapid, FC Admira und FC Red Bull Salzburg. Im März 2018 debütierte er in der Bundesliga für die Wiener Austria, für die er insgesamt 79 Pflichtspiele bestritt. Nach Vertragsende im Sommer 2022 wechselte er zum SK Sturm Graz. Nach einer Leihe im Frühjahr 2023 zu Austria Klagenfurt und einem weiteren halben Jahr in Graz erfolgte schließlich im Winter der Wechsel nach Altach.

Vesel Demaku, der von der U15 bis zur U21 in allen österreichischen Nationalteams vertreten war, bringt die Erfahrung aus 95 Bundesliga- sowie 27 Zweitligaspielen mit. Er wird in Zukunft mit der Trikotnummer 6 für unseren SCR Altach auflaufen.

Quelle: SCR Altach / Artikelbild: GEPA