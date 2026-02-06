Altach verpflichtet früheren ÖFB-U21-Teamtorhüter

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat am Transferschlusstag eine neue Torhüteroption verpflichtet.

Die Altacher holten Elias Scherf (22) vom TSV Hartberg. Der frühere U21-Nationaltorhüter unterschrieb laut Clubangaben einen Vertrag bis 2027. Scherf war im Herbst bis zu dessen insolvenzbedingter Spielbetriebseinstellung an Zweitligist SV Stripfing verliehen. Die Vorarlberger reagieren damit auf die erneute Verletzung ihres dritten Keepers Paul Piffer.

(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.