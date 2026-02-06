Duell der neuen Trainer bei Altach gegen Blau-Weiß

Der SCR Altach bekommt es in der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit Blau-Weiß Linz zu tun, die Neo-Coaches Ognjen Zaric und Michael Köllner geben dabei ihre Liga-Debüts.

Ognjen Zaric und Michael Köllner geben im direkten Duell im „Ländle“ ihren Einstand in der Bundesliga. Während Altachs neuer Chefcoach mit dem Einzug ins Cup-Halbfinale über Sturm Graz hinweg einen Traumstart erwischte, setzte es für das Schlusslicht trotz starker Leistung gegen den LASK das Cup-Aus. Rückschlüsse wollte Zaric daraus keine ziehen. „Es fängt wieder bei Null an“, meinte der SCR-Trainer. „Wir wissen, dass die Hausaufgaben in der Meisterschaft für uns zu erledigen sind. Es wird nicht einfacher, sondern genauso schwer wie gegen Sturm Graz.“ Fehlen wird den Altachern der gesperrte Yann Massombo, Marlon Mustapha muss nach einer Sprunggelenkverletzung ein paar Wochen pausieren.

Bei nur fünf Punkten Rückstand auf den Sechsten Ried könnte Altachs Blick sogar noch nach oben gehen. Auf die Frage nach Zielen über den Klassenerhalt hinweg winkte Zaric aber ab. „Es wäre jetzt vermessen, nach anderen Zielen zu greifen“, sagte der 37-Jährige. Blau-Weiß erwarten die Altacher mit viel Zug zum Tor. Das Angriffstrio um Shon Weissman flößt Respekt ein. Köllner hofft auf seine Offensivkräfte und ein „kompaktes Auftreten“. Für die Linzer gilt es, noch so viele Zähler wie möglich vor der Punkteteilung mitzunehmen. Gegen Altach gelang immerhin einer von nur drei Saisonsiegen. Sportchef Christoph Schösswendter hoffte: „Wenn die Anzahl der Niederlagen deutlich zurückgeht, wird es auch in der Tabelle schnell wieder in eine andere Richtung gehen.“

Artikelbild: GEPA