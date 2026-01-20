Altach verpflichtet Hoffenheim-Stürmer leihweise

Der SCR Altach kann im Frühjahr mit Precious Benjamin auf einen neuen Stürmer bauen.

Der 19-jährige Nigerianer wurde vom deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim ausgeliehen, für dessen Profiteam er noch kein Bewerbsspiel bestritten hat. Altach-Sportdirektor Philipp Netzer bezeichnete ihn als „jungen, sehr dynamischen Stürmer, der bereits auf hohem Niveau trainiert und großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Er bringt Tempo, körperliche Präsenz und Zug zum Tor mit.“

Spielberechtigt ist der nigerianische Nachwuchs-Teamspieler noch nicht. „Mangels vorliegender Rot-Weiß-Rot-Karte kann die Spielfreigabe aktuell noch nicht erteilt werden. Das Verfahren wird noch einige Tage dauern“, gaben die Vorarlberger am Dienstag bekannt.