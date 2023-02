Altach verpflichtet Jugendnationalspieler aus Burkina Faso

via

via Sky Sport Austria

Neuzugang beim CASHPOINT SCR Altach: Mohamed Ouédraogo verstärkt im Frühjahr die SCRA Juniors.

Der 20-jährige Linksverteidiger Mohamed Ouédraogo wechselt von seinem Heimatverein SC Majestic ins Ländle und wird vorerst bei den Juniors des SCR Altach in der Eliteliga zum Einsatz kommen.

Für den Jugendnationalspieler aus Burkina Faso ist Altach die erste Station in Europa. Er hat seine gesamte Nachwuchsausbildung bei Majestic in der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou absolviert und wird am heutigen Freitagabend ins Juniors-Training einsteigen.

Quelle/Foto: SCR Altach