Altachs Gebauer mit Aufsteiger Bielefeld einig

via

via Sky Sport Austria

Arminia Bielefeld steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Christian Gebauer vom SCR Altach. Der 26-jährige Offensivmann wechselt ablösefrei zum deutschen Bundesliga-Aufsteiger und ist dort laut Geschäftsführer Samir Arabi auf der rechten Außenbahn eingeplant. “Er bringt genau das hohe Tempo mit, das wir in der Bundesliga benötigen”, wurde Arabi in der “Bild”-Zeitung” (Mittwoch) zitiert.

Arabi zufolge habe man bereits eine Einigung mit dem Spieler erzielt. Die offizielle Vorstellung beim Club steht noch aus. Mit Altach ist Gebauer am Mittwochabend (ab 20.30 Uhr) im Liga-Play-off bei der Wiener Austria gefordert. In der bisherigen Saison schrieb er fünf Tore und sechs Vorlagen an.

(APA)

Beitragsbild: GEPA