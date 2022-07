Am Samstag im Livestream: LASK vs. Eintracht Frankfurt

Testspielkracher in Pasching! Der LASK empfängt Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit Ex-Trainer Oliver Glasner. Sky zeigt das Testspiel am Samstag ab 14:45 Uhr im kostenfreien Livestream auf skysportaustria.at sowie auf Sky Sport Austria 3.

Sky zeigt auch in diesem Sommer wieder einige Testspiele namhafter Teams live. Darunter am Samstag (9.7.) das Spiel zwischen dem LASK und der Eintracht in der Raiffeisen Arena in Pasching. Die Partie ist ab 14:45 Uhr via Livestream kostenlos auf skysportaustria.at/streaming abrufbar.

Auch Dresden vs. BVB im Livestream

Im Anschluss dürfen sich auch die BVB-Fans freuen: Ab 16:55 Uhr übertragen wir das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Borussia Dortmund im Livestream sowie auf Sky Sport News.

Bild: GEPA