Amstetten dank Sieg gegen Liefering Tabellenvierter

Der SKU Amstetten hat sich in der 2. Fußballliga auf Rang vier verbessert. Die Niederösterreicher gewannen am Samstag beim FC Liefering mit 3:1 (1:0) und feierten damit den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen.

Die frühe SKU-Führung durch Yannick Oberleitner (12.) glich Gaoussou Diakite (50.) zu Beginn der zweiten Hälfte aus. Amstetten schlug durch Martin Grubhofer (59.) und Jannik Wanner (70.) aber noch zweimal zu und holte sich drei Punkte.

Die Niederösterreicher halten bei Saisonhalbzeit bei 26 Punkten – kein Vergleich zur vergangenen Saison, als sie nach 15 Runden mit nur vier Zählern am Tabellenende lagen.

