Gareth Bale wird Real Madrid am Saisonende verlassen. Das hat Trainer Carlo Ancelotti vor dem CL-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain offiziell bestätigt: „Er hatte viele Verletzungen und sein Vertrag läuft aus. Auch seine Motivation war zuletzt vielleicht nicht die Größte, er ist aber jetzt in guter Verfassung. Bale möchte hier so aufhören, wie er es verdient.“

