Ancelotti verrät “sein Team“ bei der WM

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat sich für die WM in Katar eine Mannschaft ausgesucht, dem er die Daumen drückt. Sein Heimatland Italien ist bei der Endrunde nicht dabei.

In Italien ist der Schmerz über die verpasste Teilnahme an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar noch nicht verflogen. Der viermalige Weltmeister scheiterte gegen Nordmazedonien im Halbfinale der Playoffs und ist zum Zuschauen verdammt.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti wird das Turnier trotzdem verfolgen und hat verraten, mit welchem Land er nun mitfiebern wird. “Bei der Weltmeisterschaft drücke ich Kanada die Daumen. Sie haben sich seit Längerem mal wieder qualifiziert und es ist mein zweites Zuhause“, sagte der Italiener dem Radiosender Anch’io Lo Sport.

Hochzeit und Urlaube in Kanada

Ancelotti hat seit vielen Jahren eine enge Verbundenheit zu Kanada. Seine Ehefrau Mariann Barrena McClay, die aus Vancouver stammt, ehelichte er in Kanada. Zudem geht er dort gerne angeln und vor seinem Amtsantritt beim FC Bayern München 2016 tankte er im Land Kraft für seine Aufgabe beim Rekordmeister.

