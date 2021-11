Andreas Herzog zeigt sich nach der Niederlage genervt: „Das wird schon langsam fad“

via

Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer wünscht sich keine Träumerei: „Nach der Niederlage gegen Ried hoffe ich, dass die Träumerei langsam vorbei ist“

Ketelaer kündigt Wintertransfers im Angriff an: „Das vordere Drittel ist bei uns ein Thema im Winter“

WAC-Trainer Robin Dutt zum Erfolg gegen die Admira: „Es war ein mehr als verdienter Sieg“

WAC-Kapitän Michael Liendl zum Auswärtssieg: „Entscheidend war die Reaktion aufgrund der letzten Woche gegen Tirol“

FC Flyeralarm Admira gegen RZ Pellets WAC endet mit 0:1. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 16. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

FC Flyeralarm Admira – RZ Pellets WAC 0:1 (0:0)

Schiedsrichter: Daniel Pfister

Andreas Herzog (Trainer FC Flyeralarm Admira):

…nach dem Spiel: „Als Trainer kann ich mit der Leistung nicht zufrieden sein der Spieler. Mit unserem Plan auch nicht, der ist von der ersten bis zur letzten Minute nicht so gegangen, wie wir uns das gewünscht hätten. Wenn es schon nicht schon positiv läuft, musst du zumindest die Geschenke im eigenen Strafraum abstellen, weil das wird schon langsam fad.“

…vor dem Spiel: „Mit dem Tabellenplatz können wir nicht zufrieden sein. Wir haben in den letzten drei Spielen gut gespielt. Salzburg müssen wir mit Abstrichen rechnen, aber wir haben vor allem in den Heimspielen Punkte liegen lassen, die müssen wir uns zurückholen.“

…über den offensiver ausgerichteten Roman Kerschbaum: „Er ist ein absoluter Leader in unserer Truppe, obwohl er manchmal zu ruhig ist mit seiner Qualität und Top-Charakter. Fakt ist, dass er uns im Strafraumverhalten unser gefährlichster Spieler ist. Klingt blöd, aber normal erwartest du dir das von den Stürmern. Er hat so ein Gespür für den Raum, wo er reinlaufen kann, das macht ihn für uns besonders wertvoll. Da hilft er uns auf der Zehner-Position mehr als eine Etappe weiter hinten.“

Andreas Leitner (FC Flyeralarm Admira):

…nach dem Spiel: „Unseren Aufwand, den wir in der Defensive betreiben, können wir einfach nicht nach vorne umsetzen. Das gelingt uns leider sehr selten. Es ist nicht nur der Offensive ein Vorwurf zu machen, sondern das gilt als ganze Mannschaft, dass wir nach vorne besser spielen müssen.“

Marcel Ketelaer (Sportdirektor FC Flyeralarm Admira):

…über eine mögliche Vertragsverlängerung von Roman Kerschbaum: „Wir arbeiten daran und es ist keine Frage, dass der Kerschi ein extrem wichtiger und guter Spieler für uns ist. Es arbeitet im Hintergrund. Zu verkündigen haben wir noch nichts.“

…über eine Vertragsverlängerung von Andreas Leitner: „Es ist ähnlich wie bei Kerschi, wir wissen was wir an ihm haben. Die Spieler haben sich enorme Verdienste in den letzten Jahren verschafft. Unser Bestreben ist es mit den Spielern zu reden. Es gehören zwei Parteien dazu.“

…über weitere Wintertransfers: „Es ist unbestritten, dass wir in der Offensive nicht abschlussstark und nicht effektiv genug sind. Das vordere Drittel ist bei uns ein Thema im Winter.“

…über die Admira in der Meistergruppe: „Nach der Niederlage gegen Ried hoffe ich, dass die Träumerei langsam vorbei ist. Es haben alle vom oberen Play-Off geredet, dann haben wir gegen Ried verloren und auf einmal sind alle erwacht und denken sich, warum wir jetzt auf einmal Zehnter sind. Die ersten Sechs sollten wir einmal hintenanstellen und schauen, dass wir Punkte holen.“

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Es war ein mehr als verdienter Sieg. Wir haben das komplette Spiel über Druck gemacht. Die Kunst war einen hohen Druck zu machen, ohne in die Umschaltsituationen hineinzulaufen. Bis auf wenige Situationen ist uns das gelungen.“

…vor dem Spiel über die Niederlage gegen die WSG Tirol: „Die Niederlage war doch ein paar Tore zu hoch. Ich hoffe, dass wir heute wieder schnell auf die Spur zurückfinden, wo wir davor waren.“

Michael Liendl (RZ Pellets WAC):

…nach dem Spiel: „Es gehören auch manchmal solche Spiele dazu, wo du nicht so viele Chancen hast und das Spiel trotzdem gewinnst. Entscheidend war die Reaktion aufgrund der letzten Woche gegen Tirol. Wir wollten uns unbedingt besser präsentieren und das haben wir heute von der Mentalität und Intensität her geschafft.“

