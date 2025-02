Andrejewa jüngste Siegerin eines 1000er-Turniers

Tennis-Toptalent Mirra Andrejewa hat sich zur jüngsten Siegerin eines WTA-Turniers der 1000er-Kategorie gekürt.

Im Alter von 17 Jahren und 299 Tagen bezwang die Russin am Samstag im Endspiel von Dubai die Dänin Clara Tauson mit 7:6 (7:1), 6:1 und feierte ihren zweiten Turniersieg auf WTA-Ebene. Die French-Open-Halbfinalistin des Vorjahres wird durch ihren Triumph am Montag erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorstoßen.

Die 2009 geschaffene Kategorie von 1000er-Turnieren im Frauen-Tennis umfasst die zehn prestigeträchtigsten Turniere nach den vier Grand Slams. Für Andrejewa ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Im Turnierverlauf hatte die 17-Jährige unter anderem die Weltranglistenzweite Iga Swiatek (Polen) und Jelena Rybakina (Kasachstan) ausgeschaltet. Ihren ersten WTA-Titel hatte sie im Vorjahr im rumänischen Iasi gefeiert.

(SID) / Bild: Imago