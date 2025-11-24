„Angebot steht auch für U17-WM-Titel“ – Baumgartner mit neuer Feiertags-„Forderung“

Bekommt Österreich doch bald einen neuen Feiertag? Wenn es nach ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner geht, könnte es bereits Ende dieser Woche dazu kommen.

Hintergrund ist der sarkastische Appell von Marko Arnautovic nach der geschafften WM-Qualifikation vergangene Woche, den 18. November als neuen Feiertag zu deklarieren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wies die „Forderung“ des ÖFB-Stars einen Tag später ab und meinte, dass im Falle des WM-Titels 2026 nochmal über dieses Thema gesprochen werden könnte.

Baumgartner antwortet Van der Bellen: „Vielleicht wird es mit dem Nationalfeiertag schneller etwas“

Nach dem Halbfinal-Erfolg des U17-Nationalteams bei der WM in Katar (2:0 gegen Italien) ist ein anderer Weltmeister-Titel nun in unmittelbarer Griffweite. Nur noch ein Spiel trennt die Elf von Teamchef Hermann Stadler vom großen Triumph.

Van der Bellen gratulierte auf Instagram den ÖFB-Junioren zum Finaleinzug und schrieb: „Herzliche Gratulation! Eine überragende Leistung und ein echter historischer Erfolg – nicht zuletzt für den rot-weiß-roten Nachwuchssport. Österreich ist stolz auf euch!“

ÖFB-Star Baumgartner reagierte humorvoll auf den Kommentar des Bundespräsidenten: „Sehr geehrter Herr Bundespräsident, vielleicht wird es mit dem Nationalfeiertag schneller etwas als erwartet (ich denke das Angebot steht auch für den U17.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Das ÖFB-U17-Nationalteam bestreitet das WM-Finale gegen Portugal oder Brasilien am Donnerstag, ab 16:45 Uhr, live auf Sky Sport Austria 1 und im kostenlosen Livestream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria-App!

HIGHLIGHTS | Österreich – Italien | Viertelfinale U17-WM

Bild: GEPA