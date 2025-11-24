„Angebot steht auch für U17-WM-Titel“ – Baumgartner mit neuer Feiertags-„Forderung“
Bekommt Österreich doch bald einen neuen Feiertag? Wenn es nach ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner geht, könnte es bereits Ende dieser Woche dazu kommen.
Hintergrund ist der sarkastische Appell von Marko Arnautovic nach der geschafften WM-Qualifikation vergangene Woche, den 18. November als neuen Feiertag zu deklarieren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wies die „Forderung“ des ÖFB-Stars einen Tag später ab und meinte, dass im Falle des WM-Titels 2026 nochmal über dieses Thema gesprochen werden könnte.
Baumgartner antwortet Van der Bellen: „Vielleicht wird es mit dem Nationalfeiertag schneller etwas“
Nach dem Halbfinal-Erfolg des U17-Nationalteams bei der WM in Katar (2:0 gegen Italien) ist ein anderer Weltmeister-Titel nun in unmittelbarer Griffweite. Nur noch ein Spiel trennt die Elf von Teamchef Hermann Stadler vom großen Triumph.
Van der Bellen gratulierte auf Instagram den ÖFB-Junioren zum Finaleinzug und schrieb: „Herzliche Gratulation! Eine überragende Leistung und ein echter historischer Erfolg – nicht zuletzt für den rot-weiß-roten Nachwuchssport. Österreich ist stolz auf euch!“
ÖFB-Star Baumgartner reagierte humorvoll auf den Kommentar des Bundespräsidenten: „Sehr geehrter Herr Bundespräsident, vielleicht wird es mit dem Nationalfeiertag schneller etwas als erwartet (ich denke das Angebot steht auch für den U17.“
HIGHLIGHTS | Österreich – Italien | Viertelfinale U17-WM
Bild: GEPA