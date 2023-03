Angers-Trainer Bouhazama tritt nach sexistischer Aussage zurück

via

Abdel Bouhazama ist als Trainer des französischen Fußball-Erstligisten SCO Angers zurückgetreten.

Der 54-Jährige zog damit die Konsequenzen aus der sportlichen Krise und einer skandalösen Aussage gegenüber seines Spielers Ilyes Chetti. Dieser muss sich wegen sexueller Belästigung einer Frau im April vor Gericht verantworten. „Es ist nicht schlimm, wir haben alle schon Mädchen angefasst“, hatte Bouhazama zu Chetti gesagt.

„Angesichts des Drucks der Medien, des Images des Klubs und um in der Kabine Ruhe zu haben, hat Abdel Bouhazama Präsident Said Chabane mitgeteilt, dass er seinen Posten aufgibt“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Der Klub verurteilte die Aussage, Bouhazama soll sich inzwischen entschuldigt haben.

Angers hat nach 26 Spielen erst zehn Punkte auf dem Konto. Den letzten Sieg gab es im September.

