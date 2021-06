Angeschlagener Hofmann bleibt im deutschen EM-Kader

via

Mittelfeldspieler Jonas Hofmann wird trotz einer Knieverletzung im EM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben.

Der 28-Jährige von Borussia Mönchengladbach, im April bereits von einer Corona-Infektion zurückgeworfen, hatte sich am Donnerstag im Training verletzt. Ein Einsatz im Auftaktschlager der Deutschen am Dienstag (21.00 Uhr) in München gegen Weltmeister Frankreich scheint ausgeschlossen.

Sorg über Hofmann: “Müssen abwarten”

“Jonas wäre nicht mehr hier, wenn wir nicht berechtigte Hoffnungen hätten, dass er im Turnierverlauf einsteigen kann”, sagte Deutschlands Co-Trainer Marcus Sorg am Samstag im Teamquartier in Herzogenaurach. Dem Auftakt fiebert der Assistent von Teamchef Joachim Löw bereits entgegen: “Wir wollen eine Duftmarke setzen.”

