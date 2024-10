Angst vor Real-Späher! BVB mit Reise-Trick

Der BVB absolviert sein Abschlusstraining vor dem Kracher in der Champions League bei Real Madrid in Dortmund. Trainer Nuri Sahin hat Angst vor Real-Spionen im Bernabeu.

Am Dienstagabend (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – mit dem Sky X-Traumpass das Match live streamen) kommt es in der Champions League zur Neuauflage des Finales aus der Vorsaison. Damals verlor Borussia Dortmund im Wembley Stadium mit 0:2 gegen Real Madrid.

Nur viereinhalb Monate später gibt es das Wiedersehen. Diesmal im Bernabeu. An der BVB-Seitenlinie steht nicht mehr Edin Terzic, sondern Nuri Sahin, der selbst zwischen 2011 und 2014 bei Real unter Vertrag stand. Seinem Ex-Klub scheint der 36-Jährige jedoch nicht zu trauen.

Wie die Bild zuerst berichtete, hat der neue Dortmund-Trainer scheinbar Angst vor Spionen der Madrilenen im Bernabeu. Daher wird der BVB das Abschlusstraining am Montag nicht in Spanien absolvieren, sondern in Dortmund, um ungestört taktische Abläufe einstudieren zu können. Erst danach geht es für die Borussen weiter nach Madrid. Sky Reporter Patrick Berger bestätigt diese Informationen.

Zum ersten Mal hält der BVB seine letzte Einheit vor einem Champions-League-Auswärtsspiel damit nicht im gegnerischen Stadion ab.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago