Angstgegner? Ronaldo will ersten Sieg gegen Deutschland

Cristiano Ronaldo trifft am Mittwochabend mit Portugal im Rahmen des Nations-League-Final-Four-Turniers in München zum sechsten Mal auf Deutschland.

Bei seinem wohl letzten Besuch in Deutschland versucht CR7, zum ersten Mal gegen das DFB-Team zu gewinnen.

Unglaubliche 1273 Profi-Spiele absolvierte Cristiano Ronaldo in den zurückliegenden 23 Jahren auf Vereins- und Nationalmannschafts-Ebene, wobei er 930 Tore schoss. Und auch im Jahr 2025 ist CR7 mit seinen 40 Jahren noch treffsicher und netzte in 42 Spielen in dieser Spielzeit für Al-Nassr 35 Mal in Saudi-Arabien.

Es sind Statistiken, die danach aussehen, als sei der Portugiese eine Art „Superman“, der anders als die meisten anderen Fußballspieler altert. Doch während auch der übermenschliche Superman aus den bekannten Comics mit dem fiktiven Mineral Kryptonit eine Schwachstelle hat, gibt es diese Schwachstelle in Form einer Fußballmannschaft auch bei Ronaldo.

Fünf Spiele – fünf Niederlagen für Ronaldo

Die Rede ist dabei von der deutschen Nationalmannschaft, denn CR7 musste in allen seinen fünf Aufeinandertreffen mit dem DFB-Team bisher als Verlierer vom Platz gehen (WM 2006, EM 2008, EM 2012, WM 2014, EM 2020). Am Mittwochabend trifft der 40-Jährige im Zuge des Nations-League-Halbfinals nun wohl zum letzten Mal in seiner großen Karriere auf die Deutschen und hofft, seine schwarze Serie im vermeintlich letzten Versuch beenden zu können.

In Bezug auf den Spielort am Mittwochabend dürften bei CR7 selbst, der offenbar kurz vor einem Wechsel innerhalb von Saudi-Arabiens zu Al-Hilal steht, gemischte Gefühle hochkommen. Während der sechsfache Ballon-d’Or-Sieger mit Real Madrid die letzten drei Begegnungen in der Münchner Allianz Arena für sich entscheiden konnte und dabei vier Tore erzielte, musste er mit Portugal sowohl bei der WM 2006 im Halbfinale gegen Frankreich als auch bei der EM 2021 gegen Deutschland jeweils eine Niederlage in München einstecken.

(Florian Hartmann) / Bild: Imago