Anisimova nimmt Revanche: Swiatek bei US Open gescheitert

Große Überraschung bei den US Open: Die Weltranglistenzweite Iga Swiatek aus Polen ist im Viertelfinale gescheitert.

Ihre US-amerikanische Gegnerin Amanda Anisimova nahm beim 6:4, 6:3 erfolgreich Revanche für das denkwürdige Wimbledonfinale im Juli, in dem sie ohne Spielgewinn von Swiatek gedemütigt worden war.

Anisimova verwandelte nach 1:36 Stunden im Arthur Ashe Stadium ihren dritten Matchball mit einem Netzroller. Im Halbfinale erwartet sie nun ein Duell mit der wiedererstarkten Japanerin Naomi Osaka.

„Es ist so besonders. Ich habe den Lauf meines Lebens hier. Einfach ein Traum“, sagte Anisimova im On-Court-Interview mit einem breiten Grinsen: „Nach Wimbledon so zurückzuschlagen, ist etwas ganz Besonderes. Ich habe hart daran gearbeitet und nun bewiesen, dass ich es kann.“

(SID) / Bild: Imago