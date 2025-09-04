Halbfinale erreicht: Osaka schlägt auch Muchova

Die zweimalige Turniersiegerin Naomi Osaka hat ihren Erfolgslauf bei den US Open auch gegen Karolina Muchova fortgesetzt und steht erstmals als Mutter im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Die Japanerin besiegte die von einer Oberschenkelverletzung gehandicapte Tschechin in der Runde der besten acht mit 6:4, 7:6 (7:3).

„Ein Traum ist wahr geworden“, sagte Osaka. Seit ihrer Rückkehr auf die Tour nehme sie eine veränderte Perspektive ein: „Ich habe gelernt, dass ich Tennis viel mehr liebe, als ich dachte. Und ich habe gelernt, dass ich Herausforderungen wirklich liebe“, sagte sie und zog den Vergleich zu einem Videospiel: „Selbst wenn man ein Level verliert, fängt man einfach wieder von vorne an und macht weiter, bis man schließlich gewinnt.“

Im Halbfinale trifft die Weltranglisten-24. etwas überraschend auf Amanda Anisimova. Die US-Amerikanerin nahm in ihrem Viertelfinale gegen Iga Swiatek mit 6:4, 6:3 erfolgreich Revanche für das denkwürdige Wimbledonfinale im Juli, in dem sie von der Weltranglistenzweiten aus Polen mit 0:6, 0:6 gedemütigt worden war.

