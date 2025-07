„Ankick“: Regeln & Tipps zum Sky Sport Austria Fußballmanager

Mit dem Start der neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga geht auch Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager in die neue Spielzeit!

Die neue Ankick-Saison startet am 21. Juli. Zum Saisonstart bekommen alle Spieler einen komplett neuen Anfangskader zugeteilt. Ebenso wird ein neuer Spielplan ausgelost und der Transfermarkt eröffnet.

Private Ligen können in die neue Saison übertragen werden, ebenso ist bereits das Gründen einer neuen privaten Liga und das Beitreten in eine öffentliche Liga für die kommende Spielzeit möglich. Die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga beginnt am 01. August.

Mit „Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager“ können die User interaktiv ihr persönliches Trainer-Ich unter Beweis stellen. Wie beim „echten“ Fußball gibt es auch bei „Ankick“ Spielregeln, die man beachten muss. Welche das sind und was man als Neueinsteiger wissen muss, gibt es hier zu finden:

Dein Team

Wenn du eine neue Liga gründest oder einer bestehenden Liga beitrittst, bekommst du ein Team aus zufälligen Spielern als Start-Kader. Damit du direkt auf dem Transfermarkt aktiv werden kannst, bekommst du auch eine vorgegebene Transfersumme zur Verfügung gestellt. Zu Beginn wird dein Team vor allem aus im Player Index niedrig bewerteten Spielern – das heißt Reservisten und Ergänzungsspielern – bestehen. Ziel ist, dass du dein Team durch geschickte Transfers laufend verbessert.

Der Team-Button am unteren Bildschirmrand führt dich zur Übersicht über deine aktuelle Aufstellung. Klicke auf einen Spieler, um ihn auszuwechseln. Um deine Aufstellung zu ändern, klicke auf Taktik. Du kannst bis zum Anpfiff des ersten Bundesligaspiels der Runde deine Aufstellung verändern.

Deine Liga

An jedem Bundesliga-Spieltag läuft auch eine neue Ankick-Runde: Dabei triffst du immer auf einen Gegner aus deiner Liga. Eure Teams erspielen, basierend auf den realen Sky Player Index-Werten, Punkte. Das kannst du am Spielfeld-Screen live mitverfolgen.

Alle Punkte deiner aufgestellten Mannschaft werden addiert und mit dem gegnerischen Team verglichen. Der Sieger bekommt wie im echten Fußball drei Punkte in der Tabelle. War das Ergebnis sehr knapp (weniger als zehn Prozent Unterschied), dann gilt es als Unentschieden: Beide Spieler erhalten je einen Punkt.

Du kannst natürlich in mehreren Ligen ankicken. Im Menü kannst du unter “Liga auswählen” zwischen unterschiedlichen Ligen wechseln, einer öffentlichen Liga beitreten oder eine neue, private Liga gründen.

Transfers

Durch geschicktes Kaufen und Verkaufen kannst du dein Team verbessern. Mit dem Transfer-Button kommst du zur Übersicht über alle Spieler, die gerade zum Verkauf stehen. Unter Kaufen kannst du mit einem Klick auf den jeweiligen Spieler ein Angebot für ihn abgeben.

Spieler, die du verkaufen möchtest, kommen auf den Transfermarkt. Andere User in der Liga können sie erwerben. Du kannst nur Spieler verkaufen, die nicht in deiner Aufstellung stehen. Schau regelmäßig vorbei: Ankick bietet laufend neue Spieler an.

Im Transfer-Fenster kannst du auch deinen aktuellen Kontostand und dein verfügbares Transferbudget einsehen. Du erhältst jeden Tag ein Grundeinkommen, wenn du täglich vorbei schaust außerdem eine Login-Prämie oder Spieltags-Boni (siehe unten).

Spielfeld

Das Spielfeld gibt dir einen Überblick, wann der nächste Spieltag beginnt und welche Spieler du gerade aufgestellt hast. Ab Spielbeginn siehst du hier auch die Mannschaft deines Gegners.

Liga-Spielplan

Der Spielplan zeigt dir, welche Duelle als Nächstes anstehen. Lass dir alle Begegnungen anzeigen, um zu sehen, wer in deiner Liga gegen wen spielt. Hier kannst du dir auch einen Überblick über vergangene Spieltage verschaffen.

Tabelle

Hier findest du nicht nur die aktuelle Tabelle, sondern kannst dir mit einem Klick auf den jeweiligen User ansehen, wie bisher performt wurde und welche Spieler in den jeweiligen Kadern stehen.

Ankick-Erfolge

Als besonderen Bonus kannst du dir mit deinen Leistungen virtuelle Trophäen, die so genannten Ankick-Erfolge, erspielen!

Du findest die Übersicht im Hauptmenü. Sobald du einen Erfolg erhalten hast, wird er deinem Benutzerprofil hinzugefügt und bleibt auch dort. So kannst du dir im Laufe der Zeit eine stattliche Trophäensammlung aufbauen.

Einige Erfolge haben wir bereits rückwirkend vergeben. Sieh gleich nach, wie viel Edelmetall du in dieser Saison bereits erhalten hast.

Spieltags-Boni

Ab sofort gibt es neben der Login-Prämie auch unterschiedliche andere Boni, die dir helfen, das Spielgeschehen zu deinen Gunsten zu beeinflussen:

Kapitänsbinde: Kann einem deiner Spieler verliehen werden, dieser Spieler scort am nächsten Spieltag um 20% mehr.

Kann einem deiner Spieler verliehen werden, dieser Spieler scort am nächsten Spieltag um 20% mehr. Aufwärmen: Ein Team, das diesen Bonus aktiviert, startet mit 20 Punkten in den Spieltag.

Ein Team, das diesen Bonus aktiviert, startet mit 20 Punkten in den Spieltag. Teamgeist: In einer Mannschaft, die „Teamgeist“ aktiviert hat, scort jeder Spieler zumindest 15 Punkte, auch wenn er nicht eingesetzt wurde oder Minuspunkte gemacht hätte.

In einer Mannschaft, die „Teamgeist“ aktiviert hat, scort jeder Spieler zumindest 15 Punkte, auch wenn er nicht eingesetzt wurde oder Minuspunkte gemacht hätte. Trainingseinheit Angriff: Die Angriffsreihe der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr.

Die Angriffsreihe der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr. Trainingseinheit Mittelfeld: Das Mittelfeld der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr.

Das Mittelfeld der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr. Trainingseinheit Verteidigung: Die Verteidigung der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr.

Die Verteidigung der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr. Trainingseinheit Torhüter: Der Torhüter der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr.

Der Torhüter der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr. Finanzspritze: Du erhältst 25.000 Euro Login-Prämie.

Wenn ein Bonus an einem Spieltag eingesetzt wurde, ist er verbraucht und muss erst wieder neu gesammelt werden. Du erhältst an jedem Tag, an dem du dich in Ankick einloggst, einen dieser Boni oder eine Prämie. Schau regelmäßig rein und sichere dir die besten Voraussetzungen für dein nächstes Duell!