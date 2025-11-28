Anmeldung möglich: Sei dabei beim Empfang unserer U17-WM-Helden!

Das Märchen ist zu Ende geschrieben – das österreichische U17-Nationalteam ist Vizeweltmeister 2025!

Die Mannschaft von Teamchef Hermann Stadler musste sich gestern erst im WM-Finale knapp den Altersgenossen aus Portugal mit 0:1 (VIDEO-Highlights) geschlagen geben. Am Samstag kehren die U17-Helden aus Katar zurück. Anlässlich dazu lädt der ÖFB am Samstag, ab 18 Uhr zum großen Empfang am ÖFB Campus ein.

Großer Empfang der U17-WM-Helden

Wann: Samstag, 29. November ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)

Wo: ÖFB Campus, 1220 Wien

Wenn du mit einer Begleitperson an der kostenlosen Feier für das U17-Nationalteam teilnehmen möchtest, melde dich bitte direkt auf der Webseite des Österreichischen Fußball-Bundes an.

Heute Freitag, 28. November 2025, 16 Uhr wirst du informiert, ob deine Anfrage erfolgreich war.

HIGHLIGHTS | Portugal – Österreich | Finale U17-WM

(Red.) / Bild: ÖFB | Andreas Pichler