Werders Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz zum Vorfall: „Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren.“ Dem Nationalspieler Guineas drohen nun Konsequenzen: „Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen.“

Keita ist in der Hansestadt nicht glücklich geworden. Wie schon auf der Insel plagten den 29-Jährigen auch in Bremen immer wieder Verletzungen. Für die Bremer absolvierte Keita nach seinem vielumjubelten Wechsel an die Weser im vergangenen Sommer nur fünf Bundesliga-Spiele und insgesamt nur 106 Spielminuten. Sein Vertrag in der Hansestadt ist noch bis 2026 gültig.