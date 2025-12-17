Anreiseprobleme: Rapid auf Umwegen nach Mostar

Die Anreise des SK Rapid nach Mostar verläuft alles andere als planmäßig. Aufgrund schlechten Wetters konnte der Flug der Hütteldorfer am Mittwoch nicht in Mostar landen und wurde kurzfristig nach Dubrovnik umgeleitet.

Nach einer Wartezeit im Flugzeug erfolgte die Weiterreise nach Mostar schließlich mit dem Bus. Die Mannschaft startete um 15:30 Uhr aus Dubrovnik, zunächst geht es bis zur bosnischen Grenze, dort muss das Team umsteigen. Die Strecke beträgt 149 Kilometer, die Fahrzeit liegt bei etwa 2:50 Stunden.

Rapid bestreitet am Donnerstagabend sein letztes Gruppenspiel in der Conference League gegen Zrinjski Mostar.

Bild: GEPA