Am Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zu einem echten Meister-Thriller, in dem dem noch drei Mannschaften die theoretische Chance auf den Titel haben. Inzwischen ist bekannt, welche Unparteiischen die Spiele am letzten Spieltag pfeifen werden. Ein Überblick über die Schiedsrichter-Ansetzungen der 32. Runde.

Der Schiedsrichter bei Sturm Graz gegen Wolfsberger AC

Das direkte Duell zwischen Tabellenführer Sturm Graz und dem Wolfsberger AC wird von Schiedsrichter Harald Lechner geleitet.

Der 42-Jährige pfiff in der aktuellen Meistergruppe bislang zwei Spiele der Grazer: In der 25. Runde den 2:1-Auswärtssieg bei Red Bull Salzburg sowie in Runde 29 den 1:0-Auswärtssieg bei BW Linz.

Zwei Spiele, zwei Ausschlüsse

In beiden oben genannten Spielen verwies Lechner einen Grazer des Feldes. Gegen Salzburg musste Gregory Wüthrich nach einer Notbremse mit Rot vom Feld (Szene im Video).

Im Spiel gegen BW Linz sah Sturm-Youngster Belmin Beganovic von Lechner innerhalb von acht Minuten die Gelb-Rote Karte (Szene im Video).

Lechner pfiff erst ein WAC-Spiel

Insgesamt kam Lechner in dieser Saison in sechs Spielen von Sturm Graz zum Einsatz, alle sechs Partien gewannen die Grazer knapp. Fünfmal stand bei Schlusspfiff ein 2:1-Erfolg für die Steirer auf der Anzeigetafel.

Ein Spiel des Wolfsberger AC leitete Lechner in der laufenden Bundesligasaison überhaupt erst einmal. In Runde 14 war er beim 2:0-Heimerfolg der Lavanttaler gegen Altach an der Pfeife.

Der Schiedsrichter bei Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz

Das zweite Duell mit Meister-Implikationen liefern sich die Austria und BW Linz. Gepfiffen wird das Spiel von Schiedsrichter Walter Altmann. Der FIFA-Schiedsrichter wurde kürzlich von Spielern, Trainern und Verantwortlichen der Bundesligaklubs zum „Schiedsrichter der Saison“ gekürt.

Die Wiener Austria pfiff Altmann in der Meistergruppe bislang einmal bei der 0:2-Derbyniederlage der Veilchen in Hütteldorf und kam dabei mit zwei Gelben Karten aus. Bei einer Partie der Linzer war Altmann in der Meistergruppe noch nicht als Hauptschiedsrichter involviert.

Auf die gesamte Saison gesehen leitete der Vorarlberger bisher insgesamt drei Austria-Partien. Neben der Derbyniederlage gegen Rapid war Altmann auch beim 2:2 gegen Sturm Graz in Runde 6 und beim 1:0-Heimsieg gegen Hartberg der Unparteiische.

Die Linzer pfiff der 40-Jährige erst einmal beim torlosen Remis im Derby gegen den LASK Anfang Februar.

32. Bundesliga-Runde: Das sind die Schiedsrichter

Sturm Graz – Wolfsberger AC: Harald Lechner

Austria Wien – Blau-Weiß Linz: Walter Altmann

Red Bull Salzburg – SK Rapid: Alexander Harkam

LASK – SCR Altach: Petru Ciochirca

Austria Klagenfurt – TSV Hartberg: Sebastian Gishamer

WSG Tirol – GAK: Julian Weinberger

Der Meister-Showdown am kommenden Samstag ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit Sky X!

Bild: GEPA