Der spanische Fußball-Nationalspieler Ansu Fati ist vom FC Barcelona leihweise für eine Saison zu Brighton & Hove Albion gewechselt. Das teilte der englische Premier-League-Club am Freitag mit. Eine Kaufoption für den 20-Jährigen ist allerdings nicht inbegriffen, ergänzten die Katalanen. Fati kommt aus dem Barca-Nachwuchs und sorgte in der Saison 2019/20 als Teenager für Aufsehen, als er acht Tore in 33 Einsätzen erzielte.

In den folgenden Jahren wurde der Offensivspieler, der bereits neun Mal für Spanien auflief, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In der abgelaufenen Saison war Fati mit 36 Liga-Einsätzen ein fester Bestandteil der Meistermannschaft von Trainer Xavi Hernandez. Brighton hatte zuletzt in der Premier League mit dem sechsten Platz überrascht und sich damit erstmals mit der Europa League für den Europacup qualifiziert.

Meister ManCity holte kurz vor Ende des Transferfensters indes den portugiesischen Mittelfeldspieler Matheus Nunes vom Kalajdzic-Club Wolverhampton Wanderers. Der 25-Jährige unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, britische Medien berichteten von einer Ablösesumme in Höhe von etwa 62 Mio. Euro. Erst im vergangenen Sommer war Nunes, der elf Einsätze für Portugal zu verzeichnen hat, für die Club-Rekordablöse von 45 Mio. Euro von Sporting zu den Wolves gewechselt.

Dafür verkauften die „Citizens“ Mittelfeldspieler Cole Palmer an den Liga-Konkurrenten Chelsea. Der 21-jährige Engländer unterschrieb bei den „Blues“ einen Siebenjahresvertrag, als Ablöse wurden etwa 47 Mio. Euro kolportiert. Palmer stammt aus der ManCity-Akademie und kam unter Pep Guardiola in der vergangenen Saison auf 25 Einsätze.

