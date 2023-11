Antetokounmpo liefert bei Milwaukee-Sieg 40 Punkte ab

Der griechische Basketball-Star Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks mit 40 Punkten zum Heimerfolg über die Dallas Mavericks geführt.

Den Bucks gelang am Samstag (Ortszeit) beim 132:125 ihr vierter Sieg nacheinander in der nordamerikanischen Liga NBA. Für Antetokounmpo war es die zweithöchste Punkteausbeute in dieser Saison, er markierte zudem 15 Rebounds und 7 Assists. Bei den Mavs punktete das Star-Duo Luka Doncic und Kyrie Irving mit 35 beziehungsweise 39 Punkten.

Die Golden State Warriors mussten unterdessen ihre sechste Niederlage nacheinander einstecken. Mit 123:130 nach Verlängerung musste sich der Meister von 2022 zu Hause den Oklahoma City Thunder geschlagen geben. Auch Superstar Stephen Curry konnte mit 25 Punkten nach überstandener Knieverletzung daran nichts ändern. Bei den Thunder avancierte Chet Holmgren mit 36 Zählern zum Topscorer. Der Liga-Neuling rettete sein Team einem Dreier auch in die Verlängerung.

(APA) / Bild: Imago