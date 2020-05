Antikörpertests beim Wolfsberger AC: Überraschende Ergebnisse

via

via Sky Sport Austria

Der Wolfsberger AC hat in der vergangenen Woche Antikörpertests an der gesamten Mannschaft (auch Trainer und Mitarbeiter) durchführen lassen. Durch diese Tests soll festgestellt werden können, ob der Körper der getesteten Person Antikörper und somit eine Immunabwehr gegen das Coronavirus aufbauen konnte. Die Ergebnisse waren für den WAC durchaus überraschend. Scheinbar waren bereits zahlreiche Akteure symptomfrei mit Sars-CoV-2 infiziert, berichtet die “Kleine Zeitung”.

“Da wären ungewöhnlich viele positiv getestet worden”, wird Teamarzt Johannes Weinberger von der Tageszeitung zitiert. Noch müssen die Testergebnisse, die am Donnerstagabend eingetroffen sind, aber noch genau in einem Labor in Klagenfurt analysiert werden. Erst dann soll gesagt werden können wie viele Personen tatsächlich infiziert waren. Die Zuverlässigkeit von Antikörpertests gilt zudem als umstritten.

Artikelbild: GEPA