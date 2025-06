Antonelli für Kollision mit Verstappen bestraft

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ist für den Großen Preis von Großbritannien mit einer Startplatzstrafe belegt worden.

Wie die Rennkommissare der FIA nach dem Grand Prix in Österreich am Sonntag mitteilten, muss der Italiener am kommenden Wochenende in Silverstone drei Plätze weiter hinten starten. Grund dafür ist seine Kollision mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in Spielberg, die für den Niederländer wohl weitreichende Folgen im WM-Kampf hat.

Antonelli entschuldigt sich

Während McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri einen Doppelsieg feierte, schied der Red-Bull-Pilot unverschuldet aus. 61 Punkte fehlen ihm nun auf Spitzenreiter Piastri. Auch Antonelli konnte nicht weiterfahren und zeigte sich im Anschluss reumütig. „Das war mein Fehler, es tut mir leid für mein Team und gegenüber Max“, sagte Antonelli bei Sky: „Ich wollte nichts Dummes machen, ich wollte nur meine Position halten. Aber die Räder hinten haben blockiert und ich hatte dann keine Chance mehr.“

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sprach später von einem „Rookie-Fehler, der passiert, und der erlaubt ist“. Und auch Verstappen gab sich trotz des Debakels für ihn und sein Team versöhnlich. „Das kann passieren. Jeder Fahrer hat schon mal so einen Fehler gemacht. Für mich ist das nicht so ein großes Problem“, sagte der Champion. Schließlich kämpfe er „sowieso nicht um die Meisterschaft“.

(SID)/Bild: Imago