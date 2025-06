Red-Bull-Debakel! Antonelli schießt Verstappen in Spielberg ab

Für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat ein katastrophales Wochenende auf dem Red Bull Ring einen entsprechenden Abschluss gefunden.

Der Niederländer wurde am Sonntag in Spielberg in der ersten Runde in der engen Kurve 3 vom innen heranrauschenden Kimi Antonelli von der Strecke befördert. Für den Red-Bull-Piloten sowie für den Italiener im Mercedes war das Rennen beendet.

„Ich bin draußen. Ich bin wie verrückt getroffen worden“, sagte Verstappen und schickte noch zwei Schimpfwörter hinterher, von denen eines von der internationalen TV-Regie mit einem Piepser übertönt wurde. „Das tut mir leid“, kommentierte Antonelli am Funk.

Der 18-Jährige hatte sich verbremst, nachdem er viel zu schnell in eine der langsamsten Kurven in der gesamten Formel 1, die ehemalige Remus-Kurve, gefahren war. Antonelli flog quer über die Strecke und nahm den von Position sieben gestarteten Verstappen mit.

Frühes Out für Weltmeister wie 2017

Verstappen stieg anschließend aus seinem Wagen und reagierte gefasst. Er sprach ruhig mit Antonelli, die beiden marschierten dann zurück in die Box. Der Niederländer ist mit fünf Erfolgen weiterhin Rekordsieger auf der Heimatstrecke seines Rennstalls Red Bull. Sein Rückstand im WM-Klassement auf die beiden McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris dürfte nach dem Großen Preis von Österreich aber weiter anwachsen.

Für Verstappen war es so etwas wie ein Déjà-vu, denn schon 2017 war er in der ersten Runde des Österreich-Grand-Prix von einem Konkurrenten „abgeschossen“ worden. Der Russe Daniil Kwjat im Toro Rosso hatte McLaren-Pilot Fernando Alonso getroffen, der wiederum Verstappen erwischte. Sowohl Alonso als auch Verstappen schieden aus.