Arbeloa: Real setzt gegen Bayern auf CL-Gen

Trainer Álvaro Arbeloa von Real Madrid setzt im Viertelfinal-Hit der Champions League gegen Bayern München (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) auf das Königsklassen-Gen des Rekordsiegers. Die Königlichen seien „gegen große Rivalen stets über sich hinausgewachsen“, sagte der Coach vor dem Hinspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister, das altehrwürdige Bernabéu stehe „vor einer weiteren großartigen Champions-League-Nacht“.

An ein mögliches Scheitern denke er nicht, betonte der Nachfolger von Xabi Alonso. „Für uns gibt es nur eines: Bayern zu schlagen. Das ist es, was wir wollen, und daran glauben wir.“ Seine Spieler wüssten „ganz genau, welches Spiel vor ihnen liegt. Ich muss sie vor nichts warnen.“ Auch das voll besetzte Stadion werde „vollkommen elektrisiert sein“.

Die Bayern sieht Arbeloa als „sehr komplette Mannschaft, die über ein breites Repertoire an Mitteln verfügt – und defensiv absolut entschlossen auftritt“. Sein Münchner Trainerkollege Vincent Kompany verdiene „jedes einzelne Lob, das er erhält. Er leistet hervorragende Arbeit.“

Während die Bayern noch auf drei Hochzeiten tanzen, hat Real die Meisterschaft angesichts von sieben Punkten Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona schon fast aus den Augen verloren und ist im Pokal bereits ausgeschieden. „Wir haben die besten Spieler“, sagte Arbeloa, aber „wir müssen auch die beste Mannschaft der Welt sein. Wir müssen unser Talent in den Dienst der Mannschaft stellen.“

Welche Duelle werden im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern zu Schlüsseln zum Sieg? Unsere Sky Sport Reporter Kerry Hau und Felix Fischer blicken vor dem Spiel am Dienstag in Madrid genau darauf.

(SID)

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