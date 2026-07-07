Argentinien-Coach Scaloni kritisiert engen WM-Spielplan

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat sich über den eng getakteten Spielplan in der Endphase der WM beklagt und längere Verschnaufpausen gefordert.

„Je näher man dem Ende kommt und je mehr Spiele absolviert wurden, desto mehr Erholung braucht man – doch genau das Gegenteil passiert“, sagte Scaloni vor dem Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr MESZ) in Atlanta gegen Ägypten.

Scaloni: „Die Erholungszeit ist nicht ideal“

Am Freitag hatte die Albiceleste ihr Sechzehntelfinale gegen Kap Verde bestritten und dabei erst nach Verlängerung gewonnen. In Miami habe sein Team „bei dieser Hitze gespielt und morgen spielen wir bereits wieder mittags“, klagte Scaloni am Montag (Ortszeit): „Die Erholungszeit ist nicht ideal.“ Ägypten, das ebenfalls am Freitag im Einsatz gewesen war, hätte „ein paar Stunden mehr“ gehabt: „Kein riesiger Unterschied, aber ich glaube, dass Erholung umso wichtiger wird, je weiter die Weltmeisterschaft fortschreitet.“

Sollte Argentinien das Finale erreichen, hätte das Team um Superstar Lionel Messi am Ende innerhalb von 17 Tagen fünf Spiele bestritten. Die zusätzlichen 30 Minuten in der Hitze von Miami hatte Scalonis Spielern zugesetzt, viele seiner Profis beendeten die Partie mit Krämpfen. Scaloni bestätigte, dass Messi trotz der vollen 120 Minuten Einsatzzeit fit genug ist, um von Beginn an zu spielen.

Argentiniens Trainer wies auf die besonderen Umstände einer Endrunde in drei Ländern sowie unterschiedlichen Zeitzonen und klimatischen Bedingungen hin. „Es gibt viele Faktoren, die verhindern, dass sich eine Mannschaft klar als Favorit absetzt, auch wenn die üblichen Favoriten weiterhin dabei sind“, sagte er, es sei „in dieser Hinsicht keine typische WM“.