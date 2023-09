Argentinien in WM-Qualifikation auch ohne Messi erfolgreich

Fußball-Weltmeister Argentinien hat in der WM-Qualifikation im zweiten Spiel den zweiten Sieg eingefahren. Die Albiceleste gewann in Bolivien auch ohne Superstar Lionel Messi mit 3:0 (2:0). In der Südamerika-Quali übernahm die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni damit zunächst die Tabellenspitze.

In Abwesenheit des angeschlagenen Weltfußballers Messi sorgten Enzo Fernandez (31.) vom FC Chelsea, Lyons Nicolas Tagliafico (42.) und Nicolas Gonzalez von der AC Florenz (83.) für den Sieg. Boliviens Roberto Fernandez sah in der Höhe von La Paz wegen groben Foulspiels die Rote Karte (39.).

Messi hatte Argentinien durch einen direkt verwandelten Freistoß zum Auftaktsieg gegen Ecuador geschossen, anschließend hatte der 36-Jährige „etwas im Oberschenkel gespürt“. Scaloni hatte Messi daraufhin für die Partie aus dem Kader genommen: „Leo war zuletzt müde und hat mich gebeten, ihn zu ersetzen.“

(SID) / Bild: Imago