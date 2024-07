Argentinien mit vier Weltmeister-Kickern zu Olympia

Die Fußball-Weltmeister Nicolás Otamendi und Julian Álvarez führen Argentiniens Aufgebot für die Olympischen Spiele in Paris an.

Neben dem 36-jährigen Verteidiger von Benfica Lissabon und dem 24-jährigen Angreifer von Manchester City gehörten auch Torhüter Gerónimo Rulli und Stürmer Thiago Almada zum Aufgebot beim WM-Titelgewinn 2022 in Katar. Superstar Lionel Messi fehlt dagegen wie angekündigt im 18-köpfigen Kader, den Olympia-Auswahltrainer Javier Mascherano nominiert hat.

Messi hatte vor einigen Wochen seinen Verzicht auf die Spiele in Frankreich erklärt und dies mit der mittlerweile zu hohen Belastung für ihn begründet. Derzeit bestreitet der 37-Jährige mit dem argentinischen A-Team die Copa América in den USA. Ob der Offensivspieler von Inter Miami dort im Viertelfinale gegen Ecuador in der Nacht auf Freitag auflaufen kann, ist wegen einer Oberschenkelverletzung noch offen. Otamendi, Àlvarez und Rulli sind auch bei der Copa América dabei. Sie bilden bei Olympia im Aufgebot das Trio, das älter als 23 Jahre sein darf.

(APA) / Bild: Imago