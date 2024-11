Inter Mailand hat in der italienischen Serie A einen Kantersieg gefeiert und damit vorübergehend die Tabellenführung übernommen.

Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi setzte sich am Samstag zum Auftakt der 13. Runde bei Hellas Verona problemlos mit 5:0 (5:0) durch. ÖFB-Torjäger Marko Arnautovic wurde bei den Mailändern in der 62. Minute eingewechselt, Flavius Daniliuc spielte in der Verona-Dreierkette durch.

(APA)/Beitragsbild: Imago