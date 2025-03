Arnautovic erlitt Panikattacke gegen Serbien

ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic erlebte im Nations-League-Heimspiel gegen Serbien (1:1) einen Schreckmoment. Bereits in den Anfangsminuten musste er nach einem Sturz auf das linke Knie behandelt werden. Nach dem Spiel berichtete der Inter-Profi, dass er eine Panikattacke erlitt.

Arnautovic verspürte zunächst Schmerzen im Knie, gefolgt von einem starken Druck im oberen Bauchbereich, was zu Übelkeit und Schwindel sowie einer Panikattacke führte. Der 35-Jährige musste während der ersten Spielhälfte mehrmals an der Seitenlinie behandelt werden. Dennoch kämpfte sich der Rekordteamspieler durch und lieferte den Assist zum Führungstreffer von Michael Gregoritsch. Für das Rückspiel am Sonntag in Belgrad zeigt sich Arnautovic optimistisch, nur die Chancenverwertung müsse besser werden.

Arnautovic: „Jetzt zwickt es überall“

Artikelbild: GEPA