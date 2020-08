Arnautovic fehlt in ÖFB-Kader – zwei Neulinge dabei

Marko Arnautovic steht nicht im Kader der österreichischen Fußall-Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien. Der China-Legionär musste aufgrund der aktuellen Reisebeschränkungen absagen.

Dafür nominierte Teamchef Franco Foda am Dienstag David Alaba, obwohl der Wiener mit dem FC Bayern erst am Sonntag im Champions-League-Finale im Einsatz war. Neu im Aufgebot stehen Christoph Baumgartner (Hoffenheim) und Adrian Grbic (Lorient). Nicht einmal auf der Abrufliste scheint Alessandro Schöpf (Schalke) auf, der angeblich mit dem Coronavirus infiziert ist.

Auf Abruf: Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz, 2), Dejan Stojanovic (Middlesbrough FC/ENG, 0) – Marco Friedl (SV Werder Bremen/GER, 0), Gernot Trauner (LASK, 1/0), Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin/GER, 7/0), Maximilian Ullmann (SK Rapid, 0), Albert Vallci (FC Red Bull Salzburg, 0), Philipp Wiesinger (LASK, 0), Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg, 6/0); Reinhold Ranftl (LASK, 1/0), Romano Schmid (SV Werder Bremen/GER, 0); Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart/GER, 0), Christoph Monschein (FK Austria Wien, 0), Marko Raguz (LASK, 0).

(APA).

Beitragsbild: GEPA.