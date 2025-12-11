Arnautovic gegen Sturm Graz in der Startelf

Der SK Sturm Graz empfängt am 6. Spieltag der Europa-League-Ligaphase den serbischen Topklub Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!). Hier sind die Aufstellungen!

Sturm-Cheftrainer Jürgen Säumel setzt gegen den Klub von Marko Arnautovic wie gewohnt auf ein 4-4-2-System mit Raute. Nach der schweren Knieverletzung von Leon Grgic kommen im Angriff Seedy Jatta und Maurice Malone zum Zug. Im Mittelfeld kann Säumel auf den in dieser Saison immer wieder angeschlagenen Starspieler Otar Kiteishvili zurückgreifen. In der Defensive kommt erneut Jeyland Mitchell, der am vergangenen Wochenende beim 2:1-Derbysieg gegen den GAK seinen ersten Treffer für die Steirer erzielte, zum Einsatz.

Das ist die Sturm-Startelf

Arnautovic bei Roter Stern in der Startelf

Bei Roter Stern Belgrad kehrt ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic nach überstandener Verletzung sofort in die Startelf zurück. Auch ÖFB-Kandidat Tomas Händel steht in der Startformation der Serben.

