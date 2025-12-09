Sturm gibt Diagnose bei Grgic bekannt

Die schlimmen Befürchtungen haben sich bestätigt: Sturm-Youngster Leon Grgic hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Nach der schweren Knieverletzung von Verteidiger Dimitri Lavalee ist es die nächste Hiobsbotschaft für die Steirer binnen einer Woche. Für den 19-jährigen Grgic ist die Saison jedenfalls beendet.

Grgic musste beim Grazer Derby gegen den GAK (2:1) in der 64. Minute mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden. Der talentierte Angreifer verdrehte sich bei einem Zweikampf mit GAK-Verteidiger Yannick Oberleitner folgenschwer das Knie.

Parensen: „Trifft uns alle sehr“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen meinte: „Die Verletzung von Leon trifft uns alle sehr. Er ist trotz seines jungen Alters ein wichtiger Teil unserer Mannschaft, so ein Rückschlag ist für einen jungen Spieler besonders bitter. Wir stehen geschlossen hinter ihm, geben ihm alle Zeit, die er braucht, und sind überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird.“

(Red.)

Bild: GEPA