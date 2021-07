Arnautovic-Transfer nach Italien perfekt

via

via Sky Sport Austria

Die Rückkehr von Marko Arnautovic nach Europa ist fix. Laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten wird der Österreicher am morgigen Montag einen Dreijahresvertrag beim FC Bologna unterschreiben. Shanghai Port und der Serie-A-Club sollen sich nach zähen Verhandlungen geeinigt haben.

Der ÖFB-Star, der eigentlich noch bis Ende 2022 in Shanghai unter Vertrag steht, soll am Montag in Bologna landen und den Medizincheck absolvieren. Danach soll die Unterschrift folgen.

Arnautovic stand bereits in der Saison 2009/10 in Italien unter Vertrag. Mit Inter holte der heute 32-Jährige unter Trainer Jose Mourinho das Triple, allerdings kam er in der Serie A nur dreimal zum Einsatz.

Artikelbild: Imago