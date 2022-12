Arnautovic trifft bei Testspiel-Sieg von Bologna

ÖFB-Star Marko Arnautovic hat beim 2:1-Testspiel-Sieg des FC Bologna beim spanischen Erstligisten RCD Mallorca einen Treffer erzielt. Der Stürmer traf in der 21. Minute per Distanzschuss.



In der Serie A geht es für Arnautovic und Co. am 4. Jänner wieder los, wenn die „Rossoblu“ beim AS Rom zu Gast sein werden.

✅ | FISCHIO FINALE Finisce qui la terza partita amichevole di questa pausa invernale ⏱ Vittoria per noi ❤️💙#RCDMallorcaBologna | 1-2 |#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/iUwtaMRzCF — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) December 14, 2022

Bild: Imago