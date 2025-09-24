Arnautovic trifft gegen Celtic

Marko Arnautovic hat Roter Stern Belgrad beim Start in die Ligaphase der Europa League einen Punkt gesichert.

Beim 1:1 (0:0) gegen Celtic Glasgow war der ÖFB-Angreifer in der 65. Minute zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich für seinen neuen Klub. Zehn Minuten zuvor hatte Kelechi Iheanacho die Gäste aus Schottland in Führung gebracht (55.).

Arnautovic stand bei Roter Stern in der Startelf und wurde nach 80 Minuten ausgewechselt. Für den Stürmer war es nach seinem Premierentreffer in der Liga nun auch sein erstes Tor für Belgrad im Europacup.

Alle Tore:

0:1 – Iheanacho

1:1 – Arnautovic

Beitragsbild: Imago