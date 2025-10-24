Arnautovic verletzt ausgewechselt: Trainer gibt Update

Marko Arnautovic hat sich am Donnerstag bei der 0:2-Auswärtsniederlage in der Fußball-Conference-League gegen Sporting Braga nach den Angaben von Roter-Stern-Belgrad-Trainer Vladan Milojevic eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.

„Er hat einen Schlag abbekommen und fühlte starke Schmerzen“, erzählte der Coach. Österreichs Nationalteam-Rekordspieler musste in Braga nach etwa einer halben Stunde ausgetauscht werden.

Arnautovic wohl bis WM-Quali-Entscheidung wieder fit

Befürchtungen, dass sich der Offensivspieler schlimmer verletzt haben könnte, dürften sich nicht bewahrheiten. „Ich hatte Angst, dass sein Knie betroffen ist, aber es ist nur eine Muskelverletzung“, erklärte Milojevic. Damit könnte Arnautovic für die entscheidenden WM-Qualipartien der ÖFB-Auswahl am 15. November auf Zypern und am 18. November in Wien gegen Bosnien-Herzegowina zur Verfügung stehen.

HIGHLIGHTS | Sporting Braga – Roter Stern Belgrad | 3. Spieltag

(APA).

Beitragsbild: Imago.