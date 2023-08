Arnautovic-Wechsel nimmt Formen an

ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic könnte in Kürze für einen neuen Verein spielen.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht der 34-Jährige vor einem Wechsel zu seinem Ex-Klub Inter Mailand. Demnach befinden sich sein aktueller Arbeitgeber FC Bologna und die „Nerazzurri“ in fortgeschrittenen Gesprächen.

Die Verhandlungen sollen gut voranschreiten und wichtige Details so bald wie möglich geklärt werden. Inter hat sich mit Arnautovic bereits vor einigen Wochen auf einen Vertrag verständigt.

Die Sommer-Transferperiode läuft noch etwa zwei Wochen. In den letzten Monaten wurde Arnautovic mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht, zuletzt mit der AS Roma.

