Arnautovic zurück im Teamtraining – nur ein ÖFB-Spieler abwesend

Marko Arnautovic ist am Dienstag wieder ins Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft eingestiegen.

Der ÖFB-Rekordspieler hatte die Montag-Einheit in Santa Barbara wegen leichter Knieprobleme ausgelassen.

Dafür fehlte am Dienstag Florian Grillitsch – der Braga-Profi ist aber nicht verletzt, sondern wurde laut ÖFB-Angaben mit Blick auf seine erst kürzlich überwundene Muskelverletzung geschont. Ansonsten war der komplette Kader mit von der Partie.

(APA).

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