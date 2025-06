Arsenal-Frauen künftig immer im Emirates Stadium

Manuela Zinsberger und die Fußballerinen des englischen Traditionsklubs FC Arsenal tragen künftig wie die Männer alle Liga-Heimspiele im Emirates Stadium aus. Das gab der neue Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt. Schon in der vergangenen Saison hatte Arsenal neun von elf Partien der Women’s Super League (WSL) in dem 2006 eröffneten Stadion absolviert, der Zuschauerschnitt lag bei 34.110.

Das 5:0 im Derby gegen Tottenham Hotspur hatten im Februar sogar 56.748 Fans gesehen. „In der Saison 2024/25 wurden mehr als 415.000 Tickets verkauft, dies bedeutet einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zur Vorsaison“, teilte Arsenal mit. Begegnungen in den Pokalwettbewerben und Qualifikationsspiele zur Champions League werden weiter im kleineren Meadow Park ausgetragen.

Arsenal hatte die vergangene Saison auf dem zweiten Platz hinter dem FC Chelsea beendet, dafür aber die Champions League durch ein 1:0 im Finale gegen Titelverteidiger FC Barcelona gewonnen.

(APA) / Foto: IMAGO